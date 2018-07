Paris (AFP) In Frankreich ist die Regierung des neuen Staatschefs Emmanuel Macron vorgestellt worden. Zum Außenminister wurde der bisherige Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian ernannt, wie der Elysée-Palast am Mittwoch in Paris mitteilte. Die liberale Europaabgeordnete Sylvie Goulard wurde zur Verteidigungsministerin, der konservative Abgeordnete Bruno Le Maire zum Wirtschaftsminister ernannt.

