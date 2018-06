Nyon (SID) - Die Champions-League-Sieger bekommen den begehrten Henkelpott künftig auf dem Rasen und nicht mehr auf der Ehrentribüne überreicht. Eine entsprechende Entscheidung, die auch für die Europa League und die Königsklasse der Frauen gilt, traf der Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA), Aleksander Ceferin.

Das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und Juventus Turin findet am 3. Juni im Millennium Stadium von Cardiff/Wales statt. Im Endspiel der Europa League treffen am 24. Mai in Stockholm Manchester United und Ajax Amsterdam aufeinander. Ebenfalls in Cardiff steigt am 1. Juni das französische Finale der Frauen zwischen Olympique Lyon und Paris Saint-Germain.

"Der Rasen ist die Bühne der Spieler und es ist nur logisch, dass sie ihre Erfolge dort auch feiern", sagte Ceferin: "Außerdem macht es Sinn, dass die Offiziellen nach unten auf den Platz kommen sollten, um den Spielern die Ehre zu erweisen." Ceferins Vorgänger Michel Platini (Frankreich) hatte die Übergabe der Trophäen auf der Ehrentribüne im europäischen Kontinentalverband durchgesetzt.