Krefeld (dpa) - In der Krefelder Innenstadt ist in der Nacht eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Anwohner kehrten wenig später in ihre Wohnungen zurück, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle Sperrungen wurden aufgehoben. Der Blindgänger war gestern Nachmittag bei Bauarbeiten unter der Kapelle eines ehemaligen Altenheims entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst entschied, die fünf Zentner schwere Bombe zeitnah zu entschärfen. Feuerwehr und Polizei räumten die Häuser in einem Radius von 100 Meter.

