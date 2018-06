Berlin (AFP) Die Polizei in Berlin hat einen 43-jährigen Mann zum 42. Mal beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Der Mann habe wegen der vielen vorherigen Vergehen bereits zwei Haftstrafen verbüßt, teilten die Beamten in der Hauptstadt am Donnerstag mit. Am Mittwoch fiel der Wagen des Manns der Polizei an einer Ausfahrt der Stadtautobahn auf, weil das Kennzeichen keine TÜV-Plakette aufwies.

