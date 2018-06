Köln (SID) - Sport1 weitet sein Engagement im Bereich eSports weiter aus. Der Spartensender bietet als offizieller Medienpartner von EA Sports am Samstag die FIFA 17 Ultimate Team Championship in einem kostenlosen Livestream (11.15 Uhr) auf sport1.de sowie via Facebook und Youtube an. Sport1 hatte bereits Mitte April das Saisonfinale der Virtuellen Bundesliga des Fußball-Titels FIFA 17 live im Internet gezeigt.

Zusätzlich zur Live-Übertragung über seine digitalen Plattformen präsentiert Sport1 die Highlights auch wieder im Free-TV, am Dienstag (23. Mai, 18.30 Uhr) in "Bundesliga Aktuell" sowie am Freitag (26. Mai, 23.00 Uhr) in einer halbstündigen Highlight-Sendung.