London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May wird im Laufe des Tages nach Informationen der Rundfunkgesellschaft BBC ihre Vorschläge zur Eindämmung der Einwanderung präzisieren. Dabei werde May unterschiedliche Maßnahmen für die Einwanderung aus EU-Staaten und aus Nicht-EU-Staaten vorschlagen, hieß es in einem BBC-Bericht am Donnerstag. Für die Zeit nach dem Brexit laufe das auf ein "Ende der Freizügigkeit" hinaus.

