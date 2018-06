Brüssel (AFP) Nach dem vorübergehendem Widerstand Großbritanniens wird die EU am Donnerstag noch keinen Beschluss zum Start der militärischen Kommandozentrale für Auslandseinsätze fassen. Die EU-Verteidigungsminister würden die Gründung bei ihrem Treffen in Brüssel zwar bekräftigen, sagte ein Diplomat der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Die Entscheidung für die konkrete Einrichtung werde aber erst in den kommenden Wochen bis Juni fallen.

