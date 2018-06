Chicago (AFP) Ein US-Gericht in Tusla im Bundesstaat Oklahoma hat eine wegen eines tödlichen Schusses auf einen unbewaffneten Schwarzen angeklagte weiße Polizistin freigesprochen. Wie der örtliche Fernsehsender KFOR-TV berichtete, beriet die Jury neun Stunden lang, bevor ihr Urteil feststand. Betty S. hatte den 40-jährigen Terence C. erschossen, der nach einer Panne mit seinem Auto in Tulsa liegengeblieben war. Sie war wegen Totschlags angeklagt.

