Los Angeles (SID) - Wegen unerwarteter Regenmengen verzögert sich der Bau der neuen Football-Arena in Los Angeles. Das geschätzt 2,6 Milliarden Dollar teure Stadion im Stadtteil Inglewood nahe des Flughafens, künftige Heimstätte der L.A. Rams sowie L.A. Chargers aus der US-Profiliga NFL, wird erst im Sommer 2020 und damit ein Jahr später als geplant fertig. Das teilten beide Klubs mit.

Die Rams waren vor der abgelaufenen Saison aus San Diego nach Los Angeles umgezogen. Die Chargers kehren zur kommenden Spielzeit in die kalifornische Metropole zurück. Bis zur Eröffnung der neuen Spielstätte werden die Chargers im StubHub Center in Carson auflaufen, die Rams treten weiter im Coliseum an.