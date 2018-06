Madrid (SID) - Mittelfeldspieler Thiago vom Fußball-Rekordmeister Bayern München ist für die kommenden Länderspiele der spanischen Nationalmannschaft nominiert worden. Wie der Verband RFEF am Freitag bekannt gab, wird der 26-Jährige im Gegensatz zu seinen spanischen Mannschaftskollegen Javi Martínez und Juan Bernat im Kader von Nationaltrainer Julen Lopetegui für das Testspiel gegen Kolumbien (7. Juni) und das WM-Qualifikationsspiel in Mazedonien (11. Juni) stehen.

Zudem werden die Bundesliga-Spieler Mikel Merino (Borussia Dortmund), Jesús Vallejo (Eintracht Frankfurt) und Borja Mayoral (VfL Wolfsburg) im spanischen Kader für die U21-Europameisterschaft in Polen (16. bis 30. Juni) stehen. Dort trifft Spanien in Gruppe B auf Mazedonien, Portugal und Serbien. Deutschland spielt in Gruppe C gegen Tschechien, Dänemark und Italien.