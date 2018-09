Freiburg (SID) - Beim Fazit für die überragende Saison ohne Abstiegssorgen wurde Christian Streich wieder fast ein wenig sentimental. "Wir haben gar nicht so selten gewonnen", sagte der Trainer des SC Freiburg nachdenklich und mit leiser Stimme: "Und für mich ist es noch immer etwas ganz Besonderes, in der Fußball-Bundesliga ein Spiel zu gewinnen."

Anstatt nach dem Aufstieg um den Klassenerhalt zu kämpfen, konkurrierten die Freiburger trotz ihres geringen Etats bis zum Schluss mit deutlich finanzkräftigeren Klubs um den Einzug in die Europa League - weil Streich seine Spieler immer wieder perfekt einstellte. Am Ende stand Platz sieben - sensationell. "Das ist natürlich extrem anstrengend. Und vor jedem Spiel denkt man sich: Hoffentlich habe ich es so gemacht, dass es klappt."

Streich ist es dabei zum wiederholten Male gelungen, eine verschworene Gemeinschaft zu formen. Viele SC-Profis des aktuelles Kaders werden von andere Klubs umworben, es droht der Verlust von Leistungsträgern. Streich kennt das schon, den Fluch der guten Tat.