Neu Delhi (AFP) Nach einem Vergewaltigungsversuch hat eine Frau in Indien ihrem Peiniger den Penis mit einem Messer abgeschnitten. Wie die Polizei am Samstag im südlichen Bundesstaat Kerala mitteilte, wurde die Frau nach eigenen Angaben am Freitagabend bei sich zu Hause in Thiruvananthapuram von dem 54-jährigen Mann attackiert. "Sie nahm ein Messer zu ihrer Verteidigung und schnitt ihm den Penis ab", teilte die Polizei mit.

