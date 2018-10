Riad (dpa) – Donald Trump ist bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident in Saudi-Arabien gelandet. In Riad wird Trump nach einer Begrüßung durch König Salman am Flughafen später erneut zu einem Gespräch mit dem saudischen Staatsoberhaupt zusammenkommen. Am Nachmittag sind Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Najif sowie dessen Stellvertreter Mohammed bin Salman geplant. Berichten zufolge soll bei dem Besuch ein umfangreicher Waffendeal zwischen beiden Ländern abgeschlossen werden, der 100 Milliarden Euro schwer sein könnte.

