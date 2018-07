Amarante (SID) - Weltmeister Sebastièn Ogier fährt seinem fünften Sieg bei der Rallye Portugal entgegen. Der 33 Jahre alte Franzose übernahm in seinem Ford am Samstag die Führung in der Gesamtwertung und lag nach 15 von insgesamt 19 Wertungsprüfungen 16,8 Sekunden vor dem zweitplatzierten belgischen Hyundai-Piloten Thierry Neuville.

Rang drei mit 51,3 Sekunden Rückstand auf Ogier nahm vor dem Schlusstag Neuvilles spanischer Markenkollege Dani Sordo ein. Der Este Ott Tänak, der am Ende des zweiten Tages vorne gelegen hatte, folgte mit 1:29,6 Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter auf Platz vier.

Ogier (102 Punkte), der in Portugal zuletzt 2014 gewonnen hatte, führt das WM-Klassement vor Toyota-Pilot Jari-Matti Latvala (Finnland/86) und Neuville (84) an. In den bislang fünf Rallyes des Jahres trugen sich vier verschiedene Teams in die Siegerliste ein.