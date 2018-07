Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt in Berlin hat den Tod einer deutschen Staatsangehörigen in Kabul bestätigt. Nähere Angaben könne sie noch nicht machen, sagte eine Sprecherin am Sonntag in Berlin. Zuvor hatte das afghanische Innenministerium mitgeteilt, dass die Deutsche und ein afghanischer Wachmann am Samstagabend bei einem Überfall auf ein internationales Gästehaus getötet worden seien.

