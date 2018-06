Hamm (AFP) Angesichts der Inflation von psychologischen Beratungsangeboten im Internet will der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) ein Gütesiegel einführen. Dieses solle die Nutzer über die Qualität der Apps und anderen Angebote informieren und mehr Transparenz schaffen, teilte der Verband nach einem entsprechenden Beschluss am Sonntag in Hamm mit.

