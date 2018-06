Turin (SID) - Sami Khedira ist mit Juventus Turin nach einem monatelangen Alleingang erneut italienischer Fußball-Meister. Der Rekordmeister sicherte sich durch ein 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger FC Crotone am vorletzten Spieltag der Serie A den 33. Scudetto der Vereinsgeschichte und den sechsten in Folge. Juve hatte die Tabellenführung am fünften Spieltag erobert und seither nicht mehr abgegeben.

"Wir haben mehrere Seiten Fußballgeschichte geschrieben. Es war niemals einfach. Wenn man gewinnen will, muss man immer in Höchstform und zu Opfern bereit sein", sagte Kapitän und Torhüter Gianluigi Buffon (39). Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni gratulierte der "großartigen Juve-Mannschaft", Klubpräsident Andrea Agnelli sprach von "Leidenschaft, Demut und Energie. Wir sind eine Legende."

Mario Mandzukic (12.) an seinem 31. Geburtstag, Paulo Dybala (39.) mit einem Freistoß und Alex Sandro (83.) per Kopf trafen für die alte Dame, die nun vier Punkte Vorsprung auf den AS Rom mit Nationalspieler Antonio Rüdiger aufweist. Juventus steht damit auch kurz vor dem erstmaligen Gewinn des Triples: Nach den Triumphen in Meisterschaft und Pokal bestreitet Turin am 3. Juni in Cardiff das Champions-League Finale gegen Real Madrid.

Für Khedira (30), der am Sonntag 90 Minuten lang angeschlagen auf der Bank saß, ist es der vierte Meistertitel im dritten Land. 2007 war er mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister geworden, 2012 in Spanien mit Real Madrid, 2016 erstmals mit Juve.