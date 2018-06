Irving (SID) - Golfprofi James Hahn (USA) hat die Führung beim US-Tour-Turnier in Irving/Texas übernommen. Der 35-Jährige spielte am dritten Tag auf dem Par-70-Kurs eine 64 und setzte sich mit nun 198 Schlägen an die Spitze. Sein Landsmann Billy Horschel (199) folgt mit nur einem Schlag Rückstand, auch der Weltranglistendritte Jason Day (Australien/200) kämpft als Dritter noch um den Sieg.

Der Münchner Alex Cejka war bei der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung nach der zweiten Runde am Cut gescheitert.