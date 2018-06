Jerusalem (dpa) - Vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump hat Israels Sicherheitskabinett am Abend eine Reihe von Erleichterungen für die Palästinenser gebilligt. Zu dieser Geste des guten Willens gehören unter anderem Baugenehmigungen für Palästinenser in Gebieten des Westjordanlandes, die unter israelischer Sicherheitskontrolle stehen. Das berichten israelische Medien. Außerdem sollen zwei Industriegebiete im palästinensischen Westjordanland eingerichtet werden. Trump will sich in Israel und den Palästinensergebieten für einen Neustart der Friedensgespräche einsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.