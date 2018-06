Budapest (AFP) Mehrere tausend Menschen haben am Sonntagabend in Budapest für die EU und gegen die rechtsnationale ungarische Regierung demonstriert. Rund 3000 Demonstranten versammelten sich am Donau-Ufer, um für die Pressefreiheit, den Schutz von Nichtregierungsorganisationen und den Erhalt der von Schließung bedrohten Central European University einzutreten. Eskortiert von Polizeiwagen zogen sie weiter zum ungarischen Parlament.

