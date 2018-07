Berlin (AFP) Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) reist am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch nach China. In Peking ist ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi geplant, wie der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Montag in Berlin mitteilte.

