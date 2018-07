Bonn (AFP) Bei einem Familiendrama in Bonn hat ein Mann offenbar erst sein dreijähriges Kind und seine Frau getötet und ist anschließend bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Beamte fanden das Kind und die 39 Jahre alte Frau am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung, nachdem Nachbarn die Polizei alarmiert hatten, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Beamter schoss demnach bei dem Einsatz auf den 40-Jährigen.

