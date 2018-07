München (AFP) CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer wollen den in der Union teils scharf geführten Streit um den Doppelpass als Chefsache behandeln. "Wir haben alles besprochen, und bei dem Punkt werden die beiden Parteivorsitzenden weiter reden", sagte Seehofer am Montag in München zu seinem Treffen mit Merkel am Sonntag in Berlin. Es handle sich um ganz normale Prozesse - eine Lösung werde es bis zur Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms Anfang Juli geben.

