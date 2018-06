Sanaa (AFP) Beim Jemen-Besuch des UN-Sondergesandten Ismail Ould Cheikh Ahmed haben dessen Leibwächter mit Schüssen in die Luft Demonstranten auseinandergetrieben. Augenzeugen berichteten, der Vorfall habe sich am Montag nach der Landung des Sondergesandten für den Jemen in der von schiitischen Huthi-Rebellen kontrollierten Hauptstadt ereignet. Der UN-Diplomat wollte dort Friedensverhandlungen anstoßen.

