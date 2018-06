Essen (AFP) Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat eine Überprüfung von Tafeln zum Gedenken an mögliche Mitglieder der NS-Justiz in Gerichtsgebäuden bundesweit gefordert. Noch immer existierten Gedenktafeln wie eine im Gebäude des Bundesgerichtshofs (BGH), mit denen an Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft erinnert werde, die nach der Nazizeit in sowjetischen Internierungslagern umkamen, erklärte der DAV am Dienstag in Essen. Eine Aufarbeitung, welche Rolle die auf diese Weise Geehrten spielten, sei notwendig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.