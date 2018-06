Brüssel (AFP) Die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an das hoch verschuldete Griechenland wird erneut zur Zitterpartie: Die Euro-Finanzminister konnten sich am Montagabend nicht darauf verständigen, grundsätzlich den Weg für weitere Hilfsgelder zu ebnen. Grund war ein Streit um Schuldenerleichterungen als Voraussetzung für die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am griechischen Rettungsprogramm. Ein Durchbruch muss nun beim nächsten Treffen Mitte Juni gefunden werden, sonst droht Athen im Juli wieder der Bankrott.

