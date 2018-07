Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch in China aufgebrochen. In der Hauptstadt Peking will Gabriel am Mittwoch unter anderem Chinas Außenminister Wang Yi treffen. Zudem nimmt Gabriel an der Eröffnung eines neuen deutsch-chinesischen Dialogforums teil, dem "People to People Dialogue". In dem Rahmen sollen Vertreter von Politik, Kultur, Bildung, Medien und Zivilgesellschaft für beide Länder wichtige gesellschaftliche Themen diskutieren.

