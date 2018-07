Stuttgart (AFP) Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Abgasmanipulationen bei Daimler hat es am Dienstag Razzien an mehreren Standorten des Autobauers gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei mitteilten, wurden elf Objekte in vier Bundesländern durchsucht. Bei den Ermittlungen geht es um Vorwürfe des Betrugs und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Fahrzeugen.

