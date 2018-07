Berlin (AFP) Die Zahl der Asylklagen vor den Verwaltungsgerichten in Deutschland steigt weiter deutlich an. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag berichteten, gingen allein im ersten Quartal 2017 rund 97.000 neue Haupt- und Eilverfahren ein. Im gesamten Jahr 2016 waren es etwa 181.000 Verfahrenseingänge gewesen.

