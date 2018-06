Großaspach (SID) - Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach und sein Trainer Oliver Zapel haben sich vorzeitig getrennt. Dies teilte der Dorfklub am Dienstag mit. Zapels Vertrag lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2018. Der 49-Jährige hatte den Verein im Sommer 2016 übernommen, die Saison beendete die SG auf dem zehnten Platz. Als Grund gaben beide Parteien unterschiedliche Auffassungen zur künftigen Ausrichtung des Vereins an.

Zapel teilte in der Erklärung mit: "Mit unterschiedlichen Perspektiven, Zielen und Visionen wäre es nicht fair, in eine weitere Saison zu gehen. Dafür war die gemeinsame Wegstrecke zu intensiv und erfolgreich." Zudem habe er "allerdings meinen starken inneren Antrieb, nach Höherem zu streben, in den letzten Wochen immer mehr und verstärkt wahrgenommen."

Michael Ferber, Präsidiumsmitglied Sport, meinte: "Wir haben in einem sehr offen geführten Gespräch festgestellt, dass wir in der Ausrichtung des Vereins grundlegende unterschiedliche Auffassungen vertreten. Deshalb haben wir zusammen mit Oliver eine ehrliche Entscheidung auf Augenhöhe getroffen."