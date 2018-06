Kiel (dpa) - Nach CDU und FDP haben auch die Grünen in Schleswig-Holstein der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für ein "Jamaika"-Bündnis zugestimmt. Einen entsprechenden Beschluss fasste ein Grünen-Landesparteitag in Neumünster am Abend mit großer Mehrheit. Die erweiterten Landesvorstände von CDU und FDP hatten zuvor jeweils einstimmig entsprechende Beschlüsse gefasst.

