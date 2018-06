Köln (SID) - Hauptrundensieger ratiopharm Ulm will am Dienstag Kurs auf das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft halten. In der Halbfinalserie gegen die EWE Baskets Oldenburg steht das zweite Spiel an, nach dem durchaus umkämpften Auftaktsieg muss Ulm nun erstmals auswärts ran. Noch zwei Siege fehlen dem Favoriten zum Weiterkommen. Los geht es in Oldenburg um 20.30 Uhr.