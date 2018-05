Kiel (AFP) Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich CDU, Grüne und FDP am Mittwoch auf einen Fahrplan für die Verhandlungen über eine sogenannte Jamaika-Koalition geeinigt. Nach Angaben der Parteien sollen die inhaltlichen Gespräche in großer Runde am Donnerstag kommender Woche beginnen. Mitte Juni soll ein Koalitionsvertrag stehen, am 28. Juni könnte dann CDU-Chef Daniel Günther zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

