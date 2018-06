Peking (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die chinesische Regierung aufgerufen, im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm auf die Führung in Pjöngjang einzuwirken. "Ich glaube, dass die chinesische Regierung sich sehr bewusst darüber ist, dass das eine gefährliche Entwicklung ist auf der koreanischen Halbinsel", sagte Gabriel am Mittwoch in Peking. "Wir glauben, dass die Chinesen da eine große Verantwortung haben."

