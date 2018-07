Berlin (AFP) Nach dem Scheitern des Gesetzes für ein Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung greift die SPD Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. "Frau Merkel blockiert Verbesserungen für Frauen am Arbeitsmarkt, wenn es darauf ankommt", sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch. Zuvor hatte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Merkel bereits Koalitionsbruch vorgeworfen.

