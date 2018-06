Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Mittwoch in das Kondolenzbesuch der britischen Botschaft für die Opfer des Anschlags von Manchester eingetragen. Steinmeier spricht in dem Eintrag nach Angaben des Präsidialamtes den Angehörigen der Opfer auch im Namen aller Bundesbürger seine "tief empfundene Anteilnahme" aus. "Mit Trauer und Entsetzen hören wir die Nachrichten von der Tat und ihren Opfern", schrieb das Staatsoberhaupt. "Fassungslos fragen wir uns, was Menschen Menschen antun können."

