Hamburg (SID) - Das Derby-Meeting in Hamburg-Klein Flottbek hat mit zwei Siegen für die deutschen Reiter begonnen. Im Eröffnungsspringen setzte sich in der Hansestadt Max-Hilmar Borchert aus Stechlin mit Caspino durch, ein weiteres S-Springen gewann Heiko Schmidt (Neu Benthen) mit Chap. Zum Abschluss des Auftakttages ging der erste Platz in einem Zwei-Phasen-Springen an den Franzosen Julien Epaillard mit Quatrin de la Roque.

Das Derby-Meeting wird am Himmelfahrtstag fortgesetzt. Höhepunkt dabei ist die erste Qualifikation zum deutschen Spring-Derby. Auch die Dressurreiter beginnen am Donnerstag mit ihren ersten Prüfungen.