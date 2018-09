Köln (SID) - Star-Trainer José Mourinho greift nach seinem ersten Titel mit Manchester United. Der Portugiese will den englischen Rekordmeister im Finale der Europa League im schwedischen Solna zum Sieg gegen Ajax Amsterdam führen. Sollte Manchester den Titel holen, würde der Klub in einen elitären Kreis aufsteigen. Alle drei europäischen Pokale haben bislang nur Bayern München, Juventus Turin, der FC Chelsea und Ajax Amsterdam in der Vitrine stehen. Ajax träumt derweil vom ersten europäischen Titel seit dem Champions-League-Triumph vor 22 Jahren. Der Sieger der Europa League bekommt automatisch das Startrecht für die Champions League. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Für die deutschen Volleyballer wird es ernst. Mit ihrem neuen Trainer Andrea Giani wollen Rückkehrer Georg Grozer und Co. im französischen Lyon das Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 lösen. Erster Gegner ist um 17.30 Uhr die Ukraine. Nur der Sieger der Sechser-Gruppe qualifiziert sich direkt für die WM-Ende im kommenden Jahr in Italien und Bulgarien.