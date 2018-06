Taipeh (AFP) Der Oberste Gerichtshof Taiwans hat sich mit deutlicher Mehrheit für die Zulassung der Homo-Ehe ausgesprochen und damit eine Premiere in Asien geschaffen. Sollte die Regierung das Urteil nicht binnen zwei Jahren umsetzen, könnten homosexuelle Paare auch ohne Gesetzesänderung heiraten, beschlossen zwölf Richter am Mittwoch in der Hauptstadt Taipeh, nur zwei stimmten dagegen. Hunderte Kämpfer für Homosexuellenrechte jubelten vor dem Gerichtsgebäude, aber auch Gegendemonstranten hatten sich dort versammelt.

