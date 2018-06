Brüssel (AFP) Großbritannien ist zur Entsendung zusätzlicher Truppen nach Afghanistan bereit. "Das Vereinigte Königreich ist dazu bereit, seinen Truppenbeitrag für Nicht-Kampfeinsätze zu erhöhen, um seine dauerhafte Unterstützung für die Nato-Mission in Afghanistan zu zeigen", teilte ein britischer Regierungsvertreter am Donnerstag am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel mit.

