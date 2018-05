Nairobi (AFP) Im Osten Kenias sind am Donnerstag fünf Polizisten bei einem mutmaßlich von Islamisten verübten Bombenanschlag getötet worden. Die Beamten seien auf dem Weg zu einem Einsatz in der Stadt Liboi an der Grenze zum Nachbarland Somalia mit ihrem Auto in eine Sprengfalle geraten, teilte ein Vertreter der kenianischen Sicherheitsbehörden mit.

