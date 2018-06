Budapest (AFP) Ungarn will auch nach Ablauf eines Ultimatums der EU-Kommission nicht von seinem umstrittenen Hochschulgesetz abrücken. "Die EU-Kommission hat nicht ein einziges Argument vorgelegt, warum das Gesetz geändert werden sollte", sagte der Stabschef von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, Janos Lazar, am Donnerstag in Budapest.

