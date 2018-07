Washington (AFP) Mit einem ihrer Kriegsschiffe haben die USA ihren Widerstand gegen den Anspruch Pekings auf die umstrittenen Spratley-Inseln im südchinesischen Meer deutlich gemacht. Die USS Dewey sei sehr nah - "weniger als zwölf Seemeilen" - am Mischief Riff als Teil der Spratley-Inseln vorbeigefahren, gab ein Vertreter der US-Regierung in Washington am Donnerstag bekannt. Dies sei eine Demonstration zur "Freiheit der Seenavigation" gewesen. Es war das erste derartige Manöver unter US-Präsident Donald Trump.

