Kairo (AFP) Bei einem Angriff auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Das sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörden am Freitag. Zuvor hatte das Staatsfernsehen berichtet, Bewaffnete hätten den Bus südlich der Hauptstadt Kairo angegriffen. In den vergangenen Wochen waren bei mehreren Anschlägen von Dschihadisten auf Kopten dutzende Menschen getötet worden.

