Nairobi (AFP) Im ostafrikanischen Burundi müssen unverheiratete Paare mit Sanktionen rechnen, wenn sie ihr Beisammensein nicht bis zum Jahresende mit einem Trauschein legalisieren. Die Regierung in Bujumbura teilte am Freitag mit, die Vorstellungen von Präsident Pierre Nkurunziza über eine "moralische Gesellschaft" würden jetzt in die Tat umgesetzt. Das Land habe mit "illegalen Trauungen", Polygamie, "hunderten schwanger werdenden Schülerinnen" und einer Bevölkerungsexplosion zu tun, beklagte der Sprecher des Innenministeriums, Terence Ntahiraja.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.