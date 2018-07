Berlin (AFP) In Berlin sind am Freitagabend bei einem schweren Unfall mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto fuhr am U-Bahnhof Bernauer Straße eine Treppe hinab, wie ein Sprecher der Berliner Polizei sagte. Augenzeugen hätten berichtet, dass der Fahrer einem Fahrradfahrer ausgewichen und dabei auf den Treppenabgang geraten sei.

