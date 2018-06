Essen (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den Nato-Beschluss zu den Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten begrüßt. Dieser bekräftige "den eingeschlagenen Weg zum Zweiprozentziel", sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe nach Angaben vom Freitag. Zusätzlich erkenne er aber auch an, "was die Bundeswehr bereits in der Nato und für das Bündnis leistet".

