Köln (SID) - Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) ist bei der mit 7,0 Millionen Dollar dotierten BMW PGA Championship im englischen Wentworth klar am Cut gescheitert, dagegen mischt sein Kollege Maximilian Kieffer bei Halbzeit munter in der Spitzengruppe mit. Der Düsseldorfer spielte am Freitag eine 68 und belegte mit 138 Schlägen Platz vier.

Kieffer lag damit nur einen Schlag hinter dem Trio Francesco Molinari (Italien), Scott Jamieson (Schottland) und Thomas Pieters (Belgien). Von sechs deutschen Startern erreichte die Hälfte die beiden Schlussrunden, neben Kieffer schafften dies als 37. Florian Fritsch (München) und Bernd Ritthammer (Nürnberg/beide 145).

Auf dem Par-72-Platz am Sitz der Europa-Tour spielte Kaymer Runden mit 76 und 73 Schlägen und verfehlte damit die Qualifikation für das Wochenende um drei Schläge. An den insgesamt 36 Löchern unterliefen ihm neun Bogeys, dagegen machte er nur vier Schläge mit Birdies gut. Ebenfalls ausgeschieden sind Alexander Knappe (Paderborn/150) und Marcel Siem (Ratingen/153).