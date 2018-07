Berlin (dpa) - Einen Tag nach Kanzlerin Angela Merkel hat heute Herausforderer Martin Schulz seinen Auftritt beim Kirchentag in Berlin. Der SPD-Vorsitzende nimmt an einer Diskussionsrunde teil mit dem Titel "Du sollst nicht alles wissen". Dabei geht es um die Frage der Glaubwürdigkeit in einer pluralen Gesellschaft, wie es in der Ankündigung heißt. Merkel hatte vor dem Brandenburger Tor mit Ex-US-Präsident Barack Obama diskutiert. Die Diskussion verfolgten nach Angaben der Veranstalter 70 000 Zuschauer vor Ort.

