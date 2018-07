Pesaro (SID) - Der italienische MotoGP-Superstar Valentino Rossi (38) hat bei einem Motocross-Unfall leichte Verletzungen an Brustkorb und Bauch erlitten und musste die Nacht im Krankenhaus in Rimini verbringen. Am Freitag konnte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Das teilte sein Yamaha-Rennstall mit. Rossi war beim Training in Mondavio nahe der Stadt Pesaro gestürzt.

Der neunmalige Weltmeister hat keine Brüche erlitten, zog sich aber leichte Verletzungen an Leber und Niere zu. Die Schmerzen haben beim WM-Dritten mittlerweile nachgelassen, Komplikationen gab es nicht.

Damit kann Rossi voraussichtlich bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello in der kommenden Woche an den Start gehen.